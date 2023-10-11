«تأملات دائرية» معرض تشكيلي يعكس واقع الفن التجريدي

المنامة ـ العُمانية: يستضيف هند جاليري بمدينة المحرق بمملكة البحرين المعرض الفني (تأملات دائرية) للفنانة التشكيلية العُمانية نائلة المعمرية الذي يجمع 32 لوحة تشكيلية، وتستمر أعماله حتى الـ26 من أكتوبر الجاري. رعى حفل افتتاح المعرض سعادة السيّد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين.

تتجسد ماهية المعرض في دراسة لشكل الدائرة مثل مساحة محصورة على شكل دائرة ونقطة، في بعض من الكائنات والمخلوقات بما فيها الحيوانات والحشرات والنباتات والأحجار وخلايا الأجسام في هذا الكون. والراصد لأعمال الفنانة المعمرية سيجد في هذا المعرض تركيزها على دراسة ما حولها بشكل دائم، حيث تعتبر الفن التشكيلي أمرا بالغ الأهمية وترجمته من خلال المدرسة التجريدية التي تعتمد على التعبير عن الموضوع من غير توضيح التفاصيل الدقيقة. وفي هذا السياق تقول الفنانة نائلة المعمرية: لقد قمت بدراسة الدائرة من خلال الشكل واللون بالإضافة إلى ترجمة اللوحات التجريدية الرمزية من خلال تكوينات خاصة بي وتقنياتي التي عرفت بي. وتؤكد الفنانة من خلال أعمالها على أن الفن ترجمة وتعبير عما حول المرء من موضوعات أو مناظر أو قضايا.

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