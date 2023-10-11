الخطاط دعيج المجيني : المشاركة خارجيا حلم يراودني والخط الديواني يستهويني

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

قال الخطاط دعيج بن خليفة المجيني من ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بان الخط العربي ذلك الجمال المخفي بين الحروف وتشابكها وتعرجاته التي تشكل لوحة جميلة تبهج الناظر وتسرح بمخيلته إلى تلك الأنامل المبدعة التي تترجم هبة الخالق عز وجل لبعض أولئك الموهوبين في وضع النقاط على الحروف، في إبداع ارتبط بجمال الحرف العربي و رافق أنامل الخطاطين العرب والمسلمين في بلدان برع فيها خطاطون عظام في مصر والشام والعراق وتركيا وايران، ونالت سلطنة عمان نصيبا وافرا بوجود عدد ممن يكتبون الخط العربي بمختلف أنواعه النسخ والرقعة والثلث والديواني والفارسي وغيرها من الخطوط، من خلال عقد العديد من حلقات الخط العربي والمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، والخطاط العماني مميز ويملك الاتقان الكبير في جميع الجوانب وتلعب الجمعية العمانية للفنون التشكيلية دورا بارزا في صقل وتنمية المبدعين.

وأوضح: بداياتي مع الخط العربي كانت منذ مرحلة دراستي الابتدائية، حيث تأثرت بعدد من معلمي اللغة العربية الذين كانوا يكتبون بخطوط جميلة بالمدارس التي درست فيها بولايتي والذين ساعدوني على صقل موهبتي وكان انتقالي بعد ذلك إلى الكلية المتوسطة للمعلمين بالقرم، حيث تلقيت دروسا في الخط العربي على يد معلم الخط العربي بالكلية واعجبت كثيرا بتجربة الخطاط العماني سلطان الراشدي والخطاط صالح النوفلي وتستهويني كتاباتهم وانتاجهم الفني المتقن في الخط.

وأضاف: تنوعت مشاركاتي محليا، فشاركت بنادي المصنعة الرياضي في العديد من المسابقات التي نلت من خلالها عددا من شهادات التقدير ولي مشاركات في مدارس المحافظة، وطموحي المشاركة خارجيا وهو حلم يراودني. وأشار: اجيد الكتابة بالخطوط الاربعة (الديواني) و(الثلث) و(النسخ) و(الرقعة) ويبقى الخط (الديواني) الاقرب لقلبي.