النادي الثقافـي ينظم محاضرة تعريفية عن صندوق الآغا خان للثقافة

مسقط ـ العُمانية: نظم النادي الثقافي مساء امس الأول بمقره في القرم محاضرة تعريفية عن صندوق الآغا خان للثقافة، حاضر فيها المهندس المعماري كريستوفر بولو وأدارها المهندس علي اللواتي. وقد تناول المحاضر المهندس المعماري كريستوفر بولو العديد من الجوانب التي يعنى بها صندوق الآغا خان للثقافة، مضيفًا أن من أهم اهتمامات الصندوق المحافظة على الأصول الثقافية وإحيائها، ويعمل على إعادة تنشيط التقاليد الثقافية، وإنشاء برامج تعليمية تعزز التفاهم المتبادل؛ وتحديد التميز المعماري الذي يؤثر بشكل إيجابي على الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتفاعلون.

وقال المحاضر إن صندوق الآغا خان للثقافة يركز على التنشيط المادي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمعات في العالم النامي. ويتضمن ذلك جائزة الآغا خان للعمارة، وبرنامج الآغا خان للمدن التاريخية، ومبادرة الآغا خان للموسيقى، ومتحف الآغا خان في مدينة تورنتو الكندية. وفي ختام المحاضرة قام المحاضر بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور والمهتمين في الجوانب التي يعنى بها صندوق الآغا خان للثقافة.

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