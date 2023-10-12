نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف عن انتهائها من تصوير فيلم كتف قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها من تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم كتف قانوني.

وقامت رانيا يوسف بنشر مجموعة فيديوهات على تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير الفيلم، وكتبت عليه معلقة: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني".

قصة فيلم كتف قانوني

وكان قد كشف مؤلف العمل أحمد رمزي، في تصريحات صحفية عن قصة الفيلم، قائلًا: فكرة الفيلم بدأت حينما كنا نفكر أنا والمنتج يوسف الفنجري في عمل فيلم كوميدي نسائى.. وحينما أتت لنا الفكرة، على الفور بدأنا في التحضير لها، مشيرا إلى أنه أخذ وقتا في كتابة الفيلم نحو شهرين.

وأوضح: عنوان الفيلم (كتف قانوني)، لأنه يحمل قصة مهمة وهي أن البطلة تنجو من محاولات إيذاء أعدائها وتأخذ حقها كاملاَ منهم.

أبطال فيلم كتف قانوني

وفيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

أعمال تستعد لها رانيا يوسف

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "قائمة الأماني" مع النجم شريف منير، وتقدم فيه رانيا يوسف دور زوجة شريف منير، ومن المقرر عرضه في الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

كما تشارك أيضا رانيا يوسف في بطولة فيلم "التاروت" مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي، وفيلم "ملك" تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.