مجلس الاعتماد الأكاديمي يتسلّم طلب جامعة جبلة

مجلس الاعتماد الأكاديمي يتسلّم طلب جامعة جبلةتسلـّم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصنعاء، اليوم، طلب جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية، بشأن تقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان جودة تنفيذ برامج "المختبرات الطبية، والتمريض، والقبالة" وتأهيلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الخاص " البرامجي".

وخلال التسليم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي- في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب وقع رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله المطري، اتفاقية التقدم بطلب كتابي موقع ومعتمد من المسؤول المخول قانوناً بالجامعة إلى مجلس الاعتماد بشأن طلب مساعدة المجلس للجامعة في تقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان تنفيذ جودة البرامج المذكورة وتأهيلهما للاعتماد الخاص" البرامجي".

وتتضمن الاتفاقية البدء بعملية التقويم الذاتي للبرامج المذكورة وفقاً لوثيقة ودليل معايير الاعتماد الخاص البرامجي والنماذج الصادرة من مجلس الاعتماد، وإلزام الجامعة بمنهجية تنفيذ دراسة التقويم الذاتي خلال الفترة الزمنية المحددة، فيما يقوم المجلس بتقديم الدعم الفني والاستشاري بخصوص ضمان الجودة لتلك البرامج وتأهيلها لنيل الاعتماد الخاص.

وبارك وزير التعليم العالي الخطوات التي قطعتها الجامعة في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المتمثلة في استيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي وطلب الدعم الفني والاستشاري لتأهيل البرامج النوعية التي تحظى بها الجامعة ومن أهمها " المختبرات الطبية، والتمريض والقبالة".

وأشاد بدور قيادة الجامعة في متابعة أنشاء وتأسيس جامعة جبلة والخطوات التي قطعتها في توفير البنية التحتية والكادر الأكاديمي وفتح البرامج النوعية التي تلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل والبيئة المحيطة في محافظة إب التي تواجه كثافة سكانية وتحتضن أبناء اليمن من مختلف المحافظات.

وأكد الحرص على تقديم كافة مجالات الدعم الفني والاستشاري والتسهيلات اللازمة لجامعة جبلة بما يمكنها من الحصول على الاعتماد الأكاديمي في التخصصات الطبية وبما يسهم في رفع سمعتها العلمية والأكاديمية في السوق المحلية والإقليمية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي أهمية حصول الجامعات على هذا الاستحقاق الأكاديمي الوطني باعتباره الجسر الوحيد نحو الاعتماد الأكاديمي الدولي، مبيناً أن هذه الخطوة تعد بداية نزول اللجان إلى الجامعة لتقييم أوضاعها وفحص ملفاتها ومدى جاهزيتها للحصول على الاعتماد الخاص البرامجي وتنفيذ سلسلة من الورش التدريبية بهذا الشأن.

بدوره استعرض رئيس الجامعة الدكتور عبدالله المطري مراحل تأسيس وانطلاقة الجامعة في عدد من البرامج الطبية والخطوات التطويرية التي حققتها في سبيل التوسع للتخصصات الطبية للوصول إلى هذه المرحلة من التقدم بطلب نيل الاعتماد في برامج" المختبرات، التمريض، القبالة".

وأكد حرص الوزارة على المضي في تطبيق معايير الإعتماد الأكاديمي وانعكاس ذلك على مستوى التعليم في جامعة جبلة ومستوى التعليم بشكل عام نظراً لأنها تقدم رسالة للخارج بأن اليمن رغم الظروف الصعبة إلا أنها تسير وفق ضوابط ومعايير دولية في اعتماد البرامج الاكاديمية ما يعزز من موقع التعليم العالي اليمني بقائمة التصنيف العالمي.