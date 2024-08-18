انت الأن تتابع خبر تامر حسني يوجه رسالة إلى الشعب السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، رسالة إلى الشعب السعودي، وذلك بعد حفله الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.



وشارك تامر حسني مجموعة من الصور التي توثق لحفله الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، عبر إنستغرام وأرفقها بتعليق قال خلاله: "حفل جدة بصراحة من أقوى حفلات حياتي، شكراً شعب السعودية العظيم.. شكراً على استقبالكم لي بهذا الشكل.. شكراً لكل الناس اللي تعبت عشان تعمل يوم عظيم زي ده.. شكراً بنش مارك لاحتفالكم بي".



وأضاف تامر حسني قائلاً: "حقيقي لفتة طيبة منكم، ومن الجمهور السعودي الغالي الحبيب.. شكراً لكل الناس اللي كتبولي أي كلمه حلوه سواء النهاردة، أو في أي يوم ربنا يفرح قلوبكم يا رب".



كان تامر حسني قد أحيا حفلاً ضخماً بالمملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من الغياب، وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى أغانيه الحديثة التى طرحها مؤخرًا.



يُذكر أن تامر حسني كان قد تحدث مؤخرًا عن حفله الأخير الذي أُقيم في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، مشيداً بعرض الطائرات. نشر تامر حسني مقطع مُصوّر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، تويتر سابقًا، من حفله في العلمين، ووجه من خلاله رسالة شكر لكل القائمين على حفله.



أرفق تامر حسني الفيديو الذي شاركه بتعليق قال خلاله: "كحدث أول من نوعه بيحصل مع فنان، تقديركم لي بهذا الشكل الرائع حقيقي فخور بيه كل الفخر، شكراً لبلدي مصر أم الدنيا شكراً لجميع المسؤولين عن تقديمي لأول مرة بعرض الطائرات الخاص بدخولي الحفل" .