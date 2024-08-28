منصة watch it تعلن عرض مسلسل " إنترفيو" قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت منصة" watch it " برومو مسلسل " انترفيو"، معلنة عن طرح المسلسل قريبا بعد انتهي أبطاله من تصويره منذ أسابيع.

بطولة

ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ويعد أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ما يمثل خطوة كبيرة في مسيرتها الفنية، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

قصة العمل



تدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.

أشادت الفنانة رنا رئيس بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر المسلسل وعلقت عليه قائلة: "تحفة تحفة تحفة، مبروك انتم تستحقوا ذلك أنا فخورة بيكم".