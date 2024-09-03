الجمهور يتفاعل مع مؤمن هشام بعد ظهوره بجانب أحمد حاتم في عمر أفندي

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاعل الجمهور مع الممثل الشاب مؤمن هشام، بدور "عبدالجليل محفوظ"، الذي يعمل حلاق في حقبة الإربعينات التي يعود لها أحمد حاتم في شخصية "عمر" ضمن أحداث المسلسل التي تعرض على فضائية قناة ON ومنصة شاهد.



تفاعل الجمهور مع مؤمن هشام

ويأتي سبب التفاعل هو كلمة "جدي"، التي لاقت تعليقات من الجمهور وعدد كبير من الفنانين من بينهم شقيقه الفنان الشاب معتز هشام، والذي علق قائلًا: كان عندي حق لما قولتك كلمة جدي".



أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" يشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.

قصة مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث المسلسل حول شاب ينتقل لزمن الماضي بحقبة الأربعينيات، عن طريق سرداب سري دخله، في أثناء تفقده غرفة والده الراحل.