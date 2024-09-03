نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يلجأ لخطة بديلة لإنقاذ آية سماحة بعد سرقته.. ملخص حلقة 13 عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت اليوم الحلقة 13 من مسلسل عمر أفندي وشهدت الحلقة صراعات عديدة ومحاولة سرقة أحمد حاتم.



تفاصيل الحلقة 13

نجح أحمد حاتم في تدبير مبلغ لإنقاذ رانيا يوسف ودلال عبد العزيز من ديونهم وأثناء ذلك يتعرض للضرب والسرقة من قبل رجالة محمود حافظ وذلك بعد اتفاقه مع محمد رضوان.

يذهب أحمد حاتم للزمن الحالي ليعرف معلومات عن سباق الخيل وذلك بعدما أعطته رانيا يوسف مفاتيح نجاح والده في الرهان على الخيل ليفعل مثله وبالفعل يضع خطة للرهان على الخيل الخاسر دائما وذلك بعد إعطاء الخيل المنشطات ليكسب الأموال ويساعدهم بها.

نجح أحمد حاتم في استرداد حقوقه في الزمن الحالي بعد أن اشترى الأرض التي حاول إسماعيل فرغلي أن يبعده عنها وعن حياته الزوجية مع ميران عبدالوارث.



أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل





يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.