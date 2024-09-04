نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي يشيد بـ "عمر أفندي": مسلسل ممتع وحاجة 13 على الآخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بمسلسل عمر أفندي الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد وقناة ON، محققًا نجاحًا كبيرًا ومتصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "المسلسل الممتع عمر أفندي كله حاجة 13 على الآخر".

معنى جملة حاجة 13 خالص

يذكر أن جملة "حاجة 13" تعبير اندثر منذ زمن الأربعينات وأعاد استخدامه الكاتب مصطفى حمدي مؤلف مسلسل عمر أفندي في الحوار، وتعني أن هذا الشئ متميز جدًا وفوق الوصف أو فوق المتوقع، وكانت هذه الجملة شائعة في محلات الحلويات، وهذا ليس الظهور الأول لهذه الجملة، فقد استُخدمت في مسلسل "أهو ده اللي صار" أيضًا.

أبطال مسلسل عمر أفندي

الجدير بالذكر أنه يعرض حاليًا مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، ميران عبد الوارث، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

ويتكون مسلسل "عمر أفندي" من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول حول رجل ثلاثيني أحمد حاتم، يعثر على سرداب سري يعود به إلى العام 1943 ويكشف له ماض يجهله، ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية في الأربعينات، رغم أنه متزوج ولديه بنت في الحاضر.