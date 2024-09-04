أحمد حاتم يثير الغموض بفيلمه الجديد المنتظر "عاشق"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق فيلم أحمد حاتم الجديد عاشق، في دور العرض المصرية بتاريخ 11 سبتمبر، وقد تم إصدار الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي يثير الكثير من الغموض حول أحداثه.

تفاصيل إعلان فيلم عاشق



ظهر حاتم في الإعلان التشويقي بشكل مثير للريبة بجوار أسماء أبو اليزيد التي تبدو في حالة ذهنية غير مستقرة، ونرى حاتم في بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يترك الجمهور في حالة من التشويق والترقب لمعرفة ما يحمله الفيلم من مفاجآت.

قصة فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.



آخر أعمال أحمد حاتم

الجدير بالذكر أن أحمد حاتم يعيش حاليًا نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل عمر أفندي الذي يُعرض على منصة شاهد، حيث حقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة وتصدر الترند على مدار عرضه، ومع اقتراب انتهاء حلقاته غدًا، ينتظر الجمهور بشغف رؤية أحمد حاتم في تجربة سينمائية جديدة تبرز حضوره المميز.

والمسلسل من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، مارتينا عادل، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة.