نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حقيقة السرداب.. ملخص الحلقة 14 من عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة 14 من مسلسل عمر أفندي، وكشفت الحلقة السر الخطير وراء أحمد حاتم.



وبدأت أحداث الحلقة بذهاب أحمد حاتم مع آية سماحة ورانيا يوسف ومصطفى أبو سريع لإعطاء الحصان المنشطات والمشاركة غدا في رهان الخيل.



ولكن لم تكتمل الخطة بسبب محمود حافظ الذي يقوم بقتل الحصان ويتفاجئ أحمد حاتم بذلك صباح اليوم التالي.



يرقص أحمد حاتم مع آية سماحة تحت الأمطار في جو رومانسي ملئ بالسعادة الذي لم تكتمل لظهور ميران عبد الوارث زوجة أحمد حاتم بالحاضر مما يجعلها تتحدث كثير فتعرف آية سماحة حقيقة الأمر وكذب أحمد حاتم عليها.

يجلس أحمد حاتم مع آية سماحة ويشرح لها كل الموضوع ويقترح عليها الذهاب معه السرداب لمعرفة الموضوع، وبالفعل تدخل معه السرداب إلا أن في المنتصف تبدأ علامات العجز تبدو عليها ويخبرها أحمد حاتم بأنها إذا ذهب للحاضر سيكون عمرها 100 عام فتخاف ويقرر العودة.

يواجه أحمد حاتم مصطفى أبو سريع ورانيا يوسف بحقيقة الأمر وأنه ابن تهامي وأنه توفى وتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.



أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.