انت الأن تتابع خبر ابنة هيفاء وهبي تتصدر الترند .. صوتها نسخة عن والدتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو بثته على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت زينب في الفيديو وهي تقوم بدعاية لأحد مستحضرات التجميل، الا ان اللافت انها كانت تتحدث عن مواصفاته حيث بدا صوتها نسخة عن صوت والدتها.



وقامت زينب بمنع خاصية التعليقات على منشورها.



يُذكر ان زينب تُقيم منذ سنوات في الكويت، وقد أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها وهي أم لطفلتين.



وقامت زينب بافتتاح مركز تجميل خاص في الكويت .