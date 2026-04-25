مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة باير ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 07:30 مساءً - يستعد ملعب «ميوا أرينا» لاستضافة مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الألماني، حيث يلتقي ماينز مع ضيفه بايرن ميونخ في مباراة تحمل طابعًا خاصًا، خاصة بعد أن نجح العملاق البافاري في حسم لقب البطولة رسميًا خلال الجولة الماضية.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري كبير، إذ تمثل فرصة لمشاهدة البطل وهو يخوض اللقاء بأريحية بعد موسم استثنائي، في حين يسعى ماينز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق القارة.

ترتيب بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني

يدخل بايرن ميونخ اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بعدما قدم موسمًا مميزًا اتسم بالقوة الهجومية والاستمرارية في تحقيق الانتصارات، ما مكنه من حسم اللقب مبكرًا. ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

على الجانب الآخر، يحتل ماينز المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ويطمح إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب خلال الجولات المتبقية، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

ورغم أن اللقاء قد يبدو أقل ضغطًا على بايرن بعد التتويج، إلا أن دوافع الفريق لا تزال قائمة لمواصلة الانتصارات، بينما يرى ماينز في المباراة فرصة حقيقية لإثبات قدراته أمام بطل المسابقة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز

تُقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة MBC Action، الناقلة لمباريات البوندسليجا في المنطقة.

تتوفر إمكانية مشاهدة المباراة بشكل مباشر عبر منصة “Shahid”، التي تقدم تغطية حصرية لمنافسات الدوري الألماني بجودة عالية، إلى جانب استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء.