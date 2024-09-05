نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الهائل الذي حققه مسلسل “عمر أفندي”، بطولة الفنان أحمد حاتم، ينتظر الجمهور عرض الحلقة 15 والأخيرة، والتي ستعرض على شاشة قناة ON مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة فى تمام الساعة الواحدة والربع صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 15والأخيرة على قناة ON Drama فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.