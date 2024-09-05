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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ميمي جمال في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2 رمضان 2025، الذي من المقرر الايام القادمة بدء تصوير مشاهدها في العمل.

تفاصيل شخصية ميمي جمال في العتاولة 2

وتجسد ميمي جمال شخصية نجاة ضمن أحداث العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته فريدة سيف النصر، ميمي جمال، زينة، باسم سمرة، مي كساب، ميمي جمال، احمد السقا، طارق لطفي، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، وغيره كثير من النجوم، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي، وقدم خلاله أحمد السقا شخصية نصار فتيحة وهو حرامي وفتاح خزن يقرر التوبة، فيما يقدم طارق لطفي شخصية ابن عمه خضر فتيحة وهو حرامي محترف أيضًا ويتعاون مع السقا في عملياته الإجرامية، أما باسم سمرة فلعب دور عيسى الوزان وهو صديق السقا وطارق منذ الصغر ورجل أعمال فاسد ويدخل معهما في صراعات عديدة.

أحدث أعمال ميمي جمال

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة ميمي جمال في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد وفيها إيه يعني، التي تظهر من خلاله بشخصية والدة غادة عادل، وتجسد ميمي شخصية والدة غادة عادل والتي تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتشارك ايضا في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

آخر أعمال ميمي جمال

وكان آخر أعمال ميمي جمال هو مسلسل «وبقينا اتنين»، المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وايضا مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل سر إلهي، بطولة روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وايضا مسلسل «العتاولة» الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وصلاح عبد الله وهدى الأتربي ومحمد التاجي وفريدة سيف النصر ونهى عابدين وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال ومحمود شكري، وإخراج أحمد خالد موسى