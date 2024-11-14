حسان العربي يثير الجدل.. فما علاقة المداح وما سر ذهابه إلى دجال ؟



أثار الفنان حسان العربي الجدل خلال ظهوره في برنامج "في المستخبي" مع الإعلامية شيماء أبو غزالة في حضور الباحث في علوم ماوراء الطبيعة هادر الصاوي حيث دار النقاش على أحداث وكواليس المداح ودور الفنان في المسلسل وبعض المواقف الغير مألوفه التي حدثت مع الفنان أثناء مسيرته الفنيه وتحضيره لدور الدجال في فيلم حمص وحلاوة ومن الجدير بالذكر تفاعل المتابعين والمشاهير أثناء الحلقة حيث إنه ا كانت مباشر مع الجمهور.



شارك حسان تجربته المرعبة التي حدثت له أثناء تصوير مسلسل "المداح"، حيث قال: "بعد انتهاء الدور، كانت تراودني أفكار مرعبة، حتى أن المساعد الذي كان معي لاحظ رعبي". وأوضح أنه استفسر من المخرج عن سبب التصوير في أماكن معينة، فأجابه بأن تلك المواقع كانت مناسبة لأحداث القصة، مشيرًا إلى جمال سيوة ورعب الأحداث التي تصادفها.

وعن الشائعات التي انتشرت بين زملائه حول لمس الجن، قال حسان: "لا أدري عن هذا الأمر، ولا أريد التحدث إلا عن تجربتي الخاصة، فكنت أصور بعيدًا عنهم". وأكد أنه لا يؤمن بالجن، بل يرى أن هذه الأمور مجرد نصب، مضيفًا أنه تعرض لموقف مع دجال أخبره بأنه "معمول له عمل" في جنوب البلاد، لكن هذا الدجال تم القبض عليه لاحقًا.

كما تطرق إلى تجربة مرعبة عاشها أثناء عرض مسرحية له في الإسكندرية، حيث سمع أصواتًا غريبة في الشقة التي كان يسكن فيها مع صديقه.



أخر أعمال حسان العربي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسان العربي مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.

"قمر الغجر" يناقش العادات والتقاليد التي تخص الغجر من خلال قمر الغجرية التي تقوم بدورها "ميرنا وليد" عندما تقع في حب ابن الوزير وهذا الحب ينتهي بالزواج بعد كم من الإعتراضات من كل الجوانب.

كما شارك حسان العربي، في بطولة عرض مسرحية رابونزل بالمصري، مع الفنانة حورية فرغلي، على مسرح الهوسابير.

وظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.