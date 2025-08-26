نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى طلاق..يجمع شيرين دياب وماجد الكداوني انتاج أحمد الجنايني فى رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد المنتج أحمد الجنايني مع المؤلفة شيرين دياب على مسلسل "سنة أولى طلاق" من بطولة النجم ماجد الكداوني، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2026، وسيتم الإعلان عن المخرج خلال الفترة المقبلة.



المنتج أحمد الجناينى حقق نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

وتتعاون الكاتبة شيرين دياب مع النجم ماجد الكدواني فى السينما من خلال فيلم "اسد" من إخراج محمد دياب، ويشاركها فى التأليف كل من محمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.

وشارك النجم ماجد الكدواني فى بداية العام من خلال مسلسل "موضوع عائلي 3" هو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف.