فريدة سيف النصر: أحمد السقا قالي غلطنا لأننا لم نتمسك بيكي في العتاولة

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها دائمًا ما تتحدث بلسان الحق ولا تجامل أحد على حساب مصلحتها، موضحة أنها حافظة للقرآن الكريم وكانت تذهب للدروس الدينية والشيوخ.

تصريحات فريدة سيف النصر



وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": " بيقولي عليا بطبل في السن ده علشان ياخدوني أفلام وعمليات تجميل علشان أرجع صغيرة.. لأ أنا بقول الحق علشان مش هعيش قد اللي عشته، الناس دي زودوها أوي وفي بنت طالعه بتتكلم بثقة أوي وبتألف كلام وأخبار من دماغها.. أنتي مين أصلًا والقانون هينصفني".



وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها تهتم بالدروس الدينية والمشايخ في فترة من الفترات، ووالدتها هي السبب في ذلك كونها لم تجيد القراءة والكتابة ومع ذلك تعلمت وكانت حافظة للقرآن وتتدبره بشكل جيد.



وأختتمت فريدة سيف النصر، أن مخرج العتاولة أحمد خالد موسي، حذفها في نهاية باقي حلقات العمل بالجزء الأول، دون أن تستكمل باقي مشاهدها، معقبة:"دي وجهة نظر مخرج معرفش هو عمل كده ليه، لكن يكفيني أن زمايلنا زي أحمد السقا يسأل عليا ويقولي غلطتنا أننا متمسكناش بيكي".



