نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي تكشف عن حقيقة خوضها لعملية تجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلت جيهان الشماشرجي ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والتي كشفت من خلاله عن حقيقة ما يتردد حول إجرائها عمليات تجميل.

تصريحات جيهان الشماشرجي

وقالت جيهان: "أقسم بالله خدودي طبيعية ومعملتش أي حاجة في وشي لغاية دلوقتي، ويمكن في المستقبل لما أكبر أعمل".



وعن حياتها العاطفية علقت: "كنت محتاجة أتعلم أستطعم الأكل وأتنفس وأشم هوا، ولما باب التمثيل اتفتح قدامي قررت أجرب وخدت الموضوع كصدفة".



وتابعت: "كنت ببص في المراية مش شايفة ملامحي ومتخيلة إني وحشه، ومكنتش بقدر أبص في عين أي حد علشان ميشوفش إحساسي الوحش ناحية نفسي.. بقيت عارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، وعرفت النوعية اللي ما تناسبنيش، والتجربة رغم ألمها علمتني كتير".