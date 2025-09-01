نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل بطل العالم.. إنطلاق أحدث اعمال "يانغو بلاي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة "يانغو بلاي"، عن بدء تصوير أحدث أعمالها الأصلية الذي يحمل اسم مسلسل "بطل العالم" من بطولة عصام عمر وچيهان الشماشرجي، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبد الوهاب.

أول تعاون بين عصام عمر وجيهان الشماشرجي

يجتمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي لأول مرة في مسلسل "بطل العالم"، وهو عمل من 10 حلقات، تنطلق أحداث المسلسل في عالم البودى جارد عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها.

أبطال مسلسل بطل العالم

يشارك في مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم منهم محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد.

قصة مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل في عالم البودى جارد عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية مع زعيم المراهنات، ثم يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

اخر اعمال عصام عمر

وكان اخر اعمال عصام عمر هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

اخر اعمال جيهان الشماشرجي

بينما شاركت جيهان الشماشرجي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اخواتي، بطولة نيللي كريم، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل: روبي، كندة علوش، حاتم صلاح، نبيل عيسى وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح وأحمد حاتم.