نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شوقي.. أحمد العوضي هو أنور وجدي العصر ومسابقاته تريند له أصول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المؤرخ الفني محمد شوقي عن رأيه في مسابقات النجوم الحالي لأعمالهم الدرامية وكشف أنه تريند له أصول قديمة وذلك خلال استضافته في بودكاست "تريندات زمان".

وقال شوقي أن دعايا النجوم لأعمالهم حق أصيل واستخدام اللجان الإلكترونية بشكل إيجابي لا يشكل خطرا على المهنة مادام ليس لتسريب الإشاعات الكاذبة أو الانتقام من نجم آخر أو عمل منافس.

وكشف شوقي عن عدة مواقف قديمة كان يستخدمها نحوم الزمن الجميل للدعايا لأفلامهم وعلى رأسهم الفنان أنور وجدي الذي خصص أكثر من مسابقة لأعماله السينمائية مع ليلى مراد وإسماعيل ياسين والطفلة فيروز وأنه كان يعتبر مؤسسة كاملة في التسويق لأفلامه ولو كان بيننا الآن لأصبح أهم نجم على منصات التواصل الاجتماعي لذلك يشبهه أحمد العوضي في مسابقات الجمهور لأعماله الدرامية.

وضرب شوقي مثلا آخر بمسابقة فيلم "رصيف نمرة ٥" لفريد شوقي والتي أطلقها المخرج نيازي مصطفى عن فكرة من هو شرير العمل هل زكي رستم أم فريد شوقي وكانت توزع الجوائز على أبواب السينمات وكذلك فيلم "من القاتل" لاسماعيل ياسين.