في هذا الموعد.. انطلاق تصوير مسلسل «قسمة العدل»

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق الثلاثاء المقبل، الموافق 9 سبتمبر، تصوير أول مشاهد مسلسل «قسمة العدل» بطولة النجمة إيمان العاصي، داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات والتجهيزات الفنية.

تفاصيل احتفالية انطلاق.العمل

ويُنتظر أن يشهد يوم التصوير الأول أجواء احتفالية بحضور أبطال العمل وفريقه الفني، في بداية رحلة درامية تحمل بين طياتها قضية اجتماعية شائكة ما دام أثارت الجدل في المجتمع المصري.

يحتفل صناع مسلسل «قسمة العدل» بانطلاق التصوير وسط حالة من التفاؤل، حيث يجمع العمل بين نخبة من الممثلين وصناع الدراما، الحفل سيعكس روح الحماس التي ترافق بداية مشروع فني يُنتظر أن يحقق حضورًا لافتًا خلال الموسم الشتوي المقبل.

قضية المساواة في الميراث

من خلال هذا الطرح، يسلط العمل الضوء على تداعيات هذه الفرضية على الأسر المصرية، وما قد تسببه من خلافات بين الأبناء، خاصة في ظل الموروثات الاجتماعية والعادات الراسخة.

انعكاس على حياة الفتيات

العمل لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يتعمق في الآثار الاجتماعية والنفسية على الفتيات، ليعكس كيف يمكن لتغيير بسيط في معادلة الميراث أن يقلب موازين العلاقات العائلية.

فريق العمل وصناع المسلسل

مسلسل «قسمة العدل» من إنتاج شركة United Studios – المتحدة استوديوز، تحت إشراف المدير التنفيذي دينا كريم، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين سيظهرون ضمن الأحداث.

من المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الشتوي المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتواصل إيمان العاصي حضورها في منافسات الأوف سيزون للعام الثاني على التوالي.

أخر أعمال إيمان العاصي

يأتي «قسمة العدل» بعد نجاح تجربة إيمان العاصي السابقة في مسلسل «برغم القانون» الذي عُرض في سبتمبر 2024.

العمل شكّل أولى بطولاتها المطلقة، حيث جسدت شخصية «ليلى» المحامية التي تخوض صراعات معقدة بعد اختفاء زوجها واكتشافها لحقائق صادمة عنه.