نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قصور الثقافة تحتفي بالمولد النبوي بحفلات إنشاد في المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من حفلات الإنشاد الديني في 13 محافظة، إحياء لتلك المناسبة العطرة.

أبرز حفلات المولد النبوي الشريف

تحيي الحفلات فرق الإنشاد الديني التابعة للهيئة، وتقام تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع الفروع والأقاليم الثقافية وتقدم خلالها باقة متميزة من الابتهالات والتواشيح، إلى جانب عدد من المؤلفات الروحانية والأعمال التراثية والمعاصرة.

تقام الحفلات في الثامنة مساء وتنطلق غدا الخميس مع حفلات لكل من: فرقة "القاهرة" وتقدم حفلها بقصر ثقافة روض الفرج، فرقة "التل الكبير" وتقدم حفلها بقصر ثقافة الإسماعيلية، وفرقة "بورسعيد" وتعرض على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

قصر ثقافة نجع حمادي

كما يستقبل قصر ثقافة نجع حمادي الحفل الفني لفرقة "نجع حمادي"، ويشهد قصر ثقافة السباعية بأسوان حفلا فنيا لفرقة "السباعية" للإنشاد الديني، هذا إلى جانب حفل فني لفرقة "النمسا" بقصر ثقافة الطود بالأقصر.

أما فرقة "قنا" للإنشاد الديني تقدم حفلها بقصر ثقافة قنا، ويشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، حفلا فنيا لفرقة "غزل المحلة"، وتعرض فرقة "سوهاج" حفلها الفني بمكتبة رفاعة الطهطاوي.

وتتواصل الفعاليات يوم السبت 6 سبتمبر، مع حفل لفرقة "البحيرة" بقصر ثقافة دمنهور، بالإضافة إلى حفل آخر لفرقة "الشرقية" للإنشاد الديني بقصر ثقافة الشرقية.

ويشهد يوم الأحد 7 سبتمبر عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتختتم العروض مع حفل فرقة "الفيوم" والتي من المقرر أن تقدم حفلها يوم الخميس 11 سبتمبر، بنادي قارون بالفيوم.

تأتي الحفلات ضمن برنامج أعدته الهيئة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، وتستمر فعالياته على مدار أسبوعين ويشمل ورشا فنية، محاضرات تثقيفية، أمسيات شعرية، وعروضا للإنشاد الديني وذلك بمختلف المحافظات.