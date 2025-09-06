الارشيف / فن ومشاهير

نانسي صلاح تشارك جمهورها كواليس مسرحية "فيلم رومانسي"

  • نانسي صلاح تشارك جمهورها كواليس مسرحية "فيلم رومانسي" 1/3
  • نانسي صلاح تشارك جمهورها كواليس مسرحية "فيلم رومانسي" 2/3
  • نانسي صلاح تشارك جمهورها كواليس مسرحية "فيلم رومانسي" 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نانسي صلاح عن أول صور لها من بروفات مسرحيتها الجديدة “فيلم رومانسي”، والتي ظهرت فيها برفقة الفنان خالد سليم والفنانة آلاء علي، وذلك استعدادًا لانطلاق العرض المرتقب في دبي على مسرح زعبيل سراي بداية من يوم 17 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتمبر.

 

المسرحية من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، وتجمع نخبة من النجوم، في مقدمتهم: آيتن عامر، وفاء عامر، هبة عبد العزيز، محمد جمعة، حاتم صلاح، إلى جانب نانسي صلاح، خالد سليم، وآلاء علي، بمشاركة عدد آخر من الفنانين.

 

وأعربت نانسي صلاح عن حماسها الكبير لخوض هذه التجربة، مؤكدة أن أجواء البروفات جاءت مليئة بالطاقة الإيجابية والتعاون بين جميع المشاركين، وهو ما سينعكس على جودة العرض وروحه المختلفة.

 

أول الصور من البروفات عكست حالة من الانسجام بين أبطال العمل، ما يزيد من ترقب الجمهور العربي لمتابعة المسرحية في دبي، خاصة وأنها تقدم توليفة فنية جديدة تمزج بين الكوميديا والرومانسية والاستعراض.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

