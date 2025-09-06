أغاني التراث الشعبي بصوت "فاطمة عادل" تزين مسرح ساحة الهناجر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، أنطلقت فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانًا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

الأغاني التي قدمتها في الحفل

حيث تفاعل جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مع صوت الفنانة "فاطمة عادل" التى أحيت حفل الليلة التاسعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح"، بمجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والتراثية والشعبية الأصيلة بمصاحبة فرقتها الموسيقية، منها: " لأجل النبي، كان زمان، غني لي، ياما دقت، جابلي العنب، سلم علي، السيرة الهلالية، أم اسماعيل".

رباب ناجي

واليوم السبت، تحيي الفنانة رباب ناجي حفل الليلة العاشرة للبرنامج بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بمجموعة من أشهر أغاني الفلكلور المصري بشكل معاصر، والتي تمثل التراث الغنائي الشعبي من جميع محافظات مصر المختلفة، من خلال الغناء والكلمات والألحان والمواويل والأداء، بشكل يجذب جميع فئات المجتمع وأعماره المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات البرنامج خلال الأسبوع المقبل الفنانة "أميرة رضا"، وفرقة "أعز الناس" وفرقة "فلكلوريتا"، وتختتم فعاليات البرنامج بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بمجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية.