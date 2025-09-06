حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الكابو حميد الشاعري أكثر من 3000 من جمهوره خلال مشاركته في فعالية "سعادتنا في ذكرياتنا" التي أُقيمت في بحيرة عين الحياة، حيث لم يكن ظهور حميد في الحفل مُعلنًا للجمهور مسبقًا، ما جعل ظهوره على المسرح لحظة استثنائية مليئة بالمفاجأة والبهجة.

الحفل شهد أجواء من الفرح والسعادة، حيث تفاعل الجمهور من مختلف الأجيال مع أغنيات حميد، وغنوا ورقصوا على أنغامه المبهجة، وسط حالة من الانبساط والحنين إلى ذكريات التسعينيات وروحها البسيطة غير المعقدة، بعيدًا عن أجواء السوشيال ميديا والضغوط الحديثة.

وقدّم الشاعري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، بينها "غزالي" و"قشر البندق" وريميكس اغنية "عوده" واحدث اغنياته "تيجو نفرفش" و"ده بجد" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، قبل أن يفاجئ الحضور بتقديم دويتو حيّ لأغنية "بتحبني" مع جمهوره، ثم صعود المطربة الشابة سالي سليمان لمشاركته الغناء، وهي الصوت الجديد الذي يقدمه حميد ويدعمه، والذي يُعد من أبرز اكتشافاته، خاصة مع النجاح الكبير الذي تحققه الأغنية على منصات التواصل.

ولم تقتصر الأجواء على الغناء فقط، بل التقط الجمهور الصور التذكارية مع الكابو وسط أجواء من البهجة التي جسدت عنوان الفعالية "سعادتنا في ذكرياتنا"، والتي تعكس فكرة العودة إلى أجواء التسعينيات بكل تفاصيلها البسيطة، بما تحمله من قيم أسرية وهوية ثقافية.

جدير بالذكر أن فعالية "سعادتنا في ذكرياتنا" بدأت كمبادرة شبابية أطلقها أحمد حسني منذ سنوات لتجميع أبناء جيل الثمانينيات والتسعينيات، بهدف إحياء الجوانب الإيجابية من ثقافتهم ومقاومة التيارات الهادِمة للهوية. ومع كل نسخة من الفعالية، تزداد أعداد المشاركين وتتنوع الأفكار، حتى أصبحت حدثًا منتظرًا يحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والإعلامي.

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حميد الشاعري مؤخرًا في طرح أغاني جديده والتي حققت انتشارًا واسعًا، هم "ده بجد"، و"تيجو نفرفش" و"عالم أحلى" دويتو مع نوران أبوطالب وديسكو مصر، التي حملت طابعًا مبهجًا وحظيت بإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.