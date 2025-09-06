فن ومشاهير

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة

0 نشر
0 تبليغ

  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 1/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 2/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 3/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 4/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 5/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 6/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 7/8
  • حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي في بحيرة عين الحياة 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الكابو حميد الشاعري أكثر من 3000 من جمهوره خلال مشاركته في فعالية "سعادتنا في ذكرياتنا" التي أُقيمت في بحيرة عين الحياة، حيث لم يكن ظهور حميد في الحفل مُعلنًا للجمهور مسبقًا، ما جعل ظهوره على المسرح لحظة استثنائية مليئة بالمفاجأة والبهجة.

 

الحفل شهد أجواء من الفرح والسعادة، حيث تفاعل الجمهور من مختلف الأجيال مع أغنيات حميد، وغنوا ورقصوا على أنغامه المبهجة، وسط حالة من الانبساط والحنين إلى ذكريات التسعينيات وروحها البسيطة غير المعقدة، بعيدًا عن أجواء السوشيال ميديا والضغوط الحديثة.

 

وقدّم الشاعري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، بينها "غزالي" و"قشر البندق" وريميكس اغنية "عوده" واحدث اغنياته "تيجو نفرفش" و"ده بجد" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، قبل أن يفاجئ الحضور بتقديم دويتو حيّ لأغنية "بتحبني" مع جمهوره، ثم صعود المطربة الشابة سالي سليمان لمشاركته الغناء، وهي الصوت الجديد الذي يقدمه حميد ويدعمه، والذي يُعد من أبرز اكتشافاته، خاصة مع النجاح الكبير الذي تحققه الأغنية على منصات التواصل.

 

ولم تقتصر الأجواء على الغناء فقط، بل التقط الجمهور الصور التذكارية مع الكابو وسط أجواء من البهجة التي جسدت عنوان الفعالية "سعادتنا في ذكرياتنا"، والتي تعكس فكرة العودة إلى أجواء التسعينيات بكل تفاصيلها البسيطة، بما تحمله من قيم أسرية وهوية ثقافية.

 

جدير بالذكر أن فعالية "سعادتنا في ذكرياتنا" بدأت كمبادرة شبابية أطلقها أحمد حسني منذ سنوات لتجميع أبناء جيل الثمانينيات والتسعينيات، بهدف إحياء الجوانب الإيجابية من ثقافتهم ومقاومة التيارات الهادِمة للهوية. ومع كل نسخة من الفعالية، تزداد أعداد المشاركين وتتنوع الأفكار، حتى أصبحت حدثًا منتظرًا يحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والإعلامي.

 

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حميد الشاعري مؤخرًا في طرح أغاني جديده والتي حققت انتشارًا واسعًا، هم "ده بجد"، و"تيجو نفرفش" و"عالم أحلى" دويتو مع نوران أبوطالب وديسكو مصر، التي حملت طابعًا مبهجًا وحظيت بإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

d805122baf.jpg
cf0991de62.jpg
8e0beeab05.jpg
50b85332c5.jpg
9ba9bd2e93.jpg
65eaa2b792.jpg
616896346e.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا