طرح البرومو الدعائي لمسلسل "ولد وبنت وشايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منصة watch it البرومو الدعائي لمسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: ليلى أحمد زاهر ومعها عدد من النجوم مثل اشرف عبد الباقى ونبيل عيسى وانتصار وأخرون، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.



ويعتبر هذا العمل أولى التجارب الاخراجية لزينة أشرف عبد الباقى في الدراما التليفزيونة، حيث تمضن البرومو عدد من المشاهد المميزة والمختلفة والتي أوضحت أننا امام عملا دراميا مميزا.

تفاصيل مسلسل ولد وبنت وشايب

ويخوض أشرف عبدالباقي بمسلسل ولد وبنت وشايب، تجربة درامية جديدة تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، والمسلسل مكون من عشر حلقات فقط.