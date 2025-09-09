انفصال عمر خورشيد وياسمين الجيلاني بعد 10 سنوات زواج

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان عمر خورشيد، انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين الجيلاني بعد عشر سنوات من الزواج، موضحًا عبر حسابه على "فيس بوك": "تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم ابنتي بالود والتراضي، وكما يجب الإعلان عند الزواج، وجب أيضًا الإعلان عند الطلاق."

جدير بالذكر أن آخر أعمال عمر خورشيد كان فيلم "ويزو سكول"، أولى بطولات الفنانة ويزو السينمائية، وشارك في بطولته سامي مغاوري، علا رامي، رضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، من تأليف مصطفى السبكي وإخراج هاني رجب.

أما ياسمين الجيلاني فقد بدأت مشوارها الفني عبر مسرح التلفزيون باكتشاف من الراحل فهمي عبد الحميد، الذي قدمها في أوبريت استعراضي بعنوان "جدتي"، لتتوالى بعدها مشاركاتها في عروض استعراضية ومسرحيات للأطفال، قبل أن تنطلق نحو الاحتراف من خلال فيلم "المراكبي" مع النجم الراحل صلاح السعدني.