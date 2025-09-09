راغب علامة يرد على الانتقادات بعد حفله في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان اللبناني راغب علامة على الرد على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، عقب حفله الغنائي في مصر، وتحديدًا في الساحل الشمالي، والذي ترتب عليه قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق بسبب صعود عدد من الفتيات إلى المسرح.

وقال راغب علامة في تصريحات تلفزيونية: "فيه حد عامل عليا حملة هجوم على السوشيال ميديا وبعدين جمهوري هجم عليهم، هي عاملة زي شط البحر مفيش رقابة، وفيه بعض الناس بيسمحوا لنفسهم يطلعوا حقدهم على الناس الناجحة، ومؤخرًا الانتقادات عليا زادت."

وأضاف: "أنا مش بمسك سلاح ولا بقتل حد اتكلم عليا، أنا أؤمن بالقانون والقضاء، والقانون يقدر ياخدلي حقي وحق ناس كتير، لأن مشاكل السوشيال ميديا زادت جدًا مؤخرًا، لدرجة إني فكرت أمسك تليفون من غير سوشيال ميديا."

اخر حفلات راغب علامة

من ناحية أخرى، كان راغب علامة قد أحيا حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي مساء الأحد، ووجه رسالة مؤثرة لجمهوره في تونس قائلًا: "أنا لا أحبكم بل أتنفسكم، سنحيي الليلة مميزة من العمر كما تعودت دائمًا في قرطاج، أشكركم من قلبي على المحبة والدعم الذي استمر عشرات السنين، وإن شاء الله يستمر أكثر وأكثر."