راغب علامة: "قلبي عشقها أغنية تعيش عشرات السنين"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن سرّ نجاح أغنيته قلبي عشقها، مشيرًا أن بساطة الأغنية وصدق إحساسها هما السبب الأساسي لنجاحها بالرغم من مرور 30 عام من طرحها، بجانب حديثه عن تغير ذوق الجمهور بسبب السوشيال ميديا، وذلك تصريحات تلفزيونية.

تصريحات راغب علامة

وقال راغب علامة: قلبي عشقها أغنية حلوة وبتمشي في كل وقت، وتعيش عشرات السنين، والسر هو بساطتها.

كما تطرق الفنان للحديث عن كيفية استمرار نجاح أغانيه، حيث قال: الجمهور بيغير ذوقه كتير بسبب السوشيال ميديا، وإحنا دورنا نعمل أغاني حلوة تعجب الجمهور.

آخر حفلات راغب علامة

من ناحية أخرى، كان راغب علامة قد أحيا حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي مساء الأحد، ووجه رسالة مؤثرة لجمهوره في تونس قائلًا: “أنا لا أحبكم بل أتنفسكم، سنحيي الليلة مميزة من العمر كما تعودت دائمًا في قرطاج، أشكركم من قلبي على المحبة والدعم الذي استمر عشرات السنين، وإن شاء الله يستمر أكثر وأكثر”.