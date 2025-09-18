في هذا الموعد.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في العراق

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان راغب علامة لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في العراق وتحديدًا أربيل، يوم 25 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر حفلات راغب علامة





وكان راغب علامة قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين وتفاعل الآلاف مع أغاني، والساحل الشمالي على موعد مع تكرار المشهد، وربما أوسع، مع جمهور لا يُضاهيه أحد في الحب والولاء.

بيروت ولا روما





أما على صعيد الإصدارات، فالسوبر ستار لا يتوقف بعد "ترقيص"، بصناعة فنية ضخمة أدارها المخرج زياد خوري بين عدة دول، فاجأ راغب جمهوره بـ "بيروت ولا روما"، أغنية باللهجة المصرية حملت حنين العواصم وخفة الروح الشرقية، وأثبتت مجددًا أن راغب لا يتبع الموضة، بل يصنعها.