نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تراهن على الذكاء الاصطناعي في كليب أغنيتها الجديدة ترند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهت المطربة اللبنانية دوللي شاهين تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان ترند، من كلمات الشاعر أحمد سليم وألحان محمد حزين وتوزيع ركان، تحت إشراف المستشار الإعلامي عصام ميلاد نصرالله. وتدخل الأغنية مرحلة المونتاج حاليًا تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث يشهد الفيديو كليب نقلة نوعية لكونه مصورًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، في فكرة مبتكرة من دوللي نفسها.

وتواصل شاهين من خلال هذا العمل تعزيز حضورها الفني بأفكار غير تقليدية، بعدما قدمت في السنوات الأخيرة مجموعة متنوعة من الأغنيات التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، مثل ياللا يا غدار التي جمعت بين الأسلوب الغربي والروح الشرقية، إضافة إلى أعمالها المميزة روح زورني، أنا الحاجة الحلوة، ست البنات، حوش الدلع، حكاية بن، حبيبتي يا أمي، وأغنية الملكة QUEEN.

ويأتي تعاونها الجديد ليؤكد حرصها على مواكبة تطورات المشهد الموسيقي والاعتماد على تقنيات حديثة تضيف بعدًا بصريًا مبتكرًا، بما يرسخ مكانتها كواحدة من الفنانات الساعيات دائمًا للتجديد وكسب ثقة جمهورها من مختلف الأجيال.