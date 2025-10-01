العالم اليوم - إسرائيل.. ديفيد زيني يتولى رئاسة الشاباك رسميا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. ديفيد زيني يتولى رئاسة الشاباك رسميا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:16 صباحاً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بعد مصادقة الحكومة على تعيينه بالإجماع.

ومن المقرر أن يتسلم زيني (51 عاما) منصبه في 5 أكتوبر الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعيين بعد جدل استمر شهورا حول المنصب الحساس، حتى قبل أن يعلن نتنياهو في مايو الماضي ترشيح زيني.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أثارت تساؤلات بشأن قانونية اختيار نتنياهو لرئيس الشاباك، محذرة من تضارب محتمل للمصالح على خلفية تحقيقات يجريها الجهاز مع أعضاء من طاقم نتنياهو.

وشغل زيني سابقا عدة مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي، وسيخلف الرئيس السابق للشاباك رونين بار، الذي اتسمت ولايته بصدامات متكررة مع نتنياهو، الذي أقاله بدعوى فقدان الثقة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات العامة.

وفي يونيو، أعلن بار استقالته، متحملا مسؤولية شخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو، إن ما بعد 7 أكتوبر يتطلب رئيسا للشاباك من خارج الجهاز، مشيدا بما وصفه بـ"تفكير زيني المستقل".