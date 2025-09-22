نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يخطف الأنظار في الموريكس دور ويهدي جائزته لزوجته في المقال التالي

تألق النجم ماجد المصري بإطلالة أنيقة في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس، حيث حصد جائزة خاصة عن شخصية رجب الجريتلي التي قدمها باحترافية في مسلسل إش إش بطولة مي عمر والذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق صدى واسعًا.

وخلال كلمته على هامش التكريم، أضفى ماجد المصري طابعًا عائليًا ساخرًا حينما قال إنه يهدي الجائزة لزوجته لأنه لم يتمكن من إحضار هدية عيد ميلادها، كما حرص على توجيه الشكر لشريك النجاح المخرج محمد سامي متمنيًا استمرار التعاون وتحقيق النجاحات معًا.

أما عن مشاريعه الفنية المقبلة، فيستعد ماجد المصري لمجموعة من الأعمال السينمائية المنتظرة، منها فيلم السلم والثعبان مع النجم عمرو يوسف ومن إخراج طارق العريان بمشاركة أسماء جلال، ظافر العابدين، حاتم صلاح وغيرهم. كذلك انتهى من تصوير فيلم الغربان بطولة عمرو سعد ومن إخراج ياسين حسن بمشاركة مي عمر، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، ميرهان حسين وآخرين.

كما يشارك في فيلم الست لما مع النجمة يسرا وبمشاركة ياسمين رئيس، درة، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، رانيا منصور وغيرهم من النجوم، لتشكل هذه الأعمال نقلة مهمة في مسيرته السينمائية.

من ناحية أخرى، أعلن ماجد المصري عن خوضه المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد، مؤكدًا أنه سيكشف عن تفاصيل العمل وبقية فريقه خلال الأسابيع القادمة، مما يزيد من حالة الترقب لدى جمهوره ومحبيه.