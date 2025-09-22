نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف سر الزواج مجددًا.. بين حب محتمل ودراما علي كلاي في رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل بتصريحاته الأخيرة حول إمكانية دخوله في تجربة زواج جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية أن يفاجئ جمهوره بارتباط رسمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قلبه وحده هو صاحب القرار، مؤكدًا أنه إذا وقع في الحب وأقدم على خطوة الزواج فلن يكون من أجل التريند، وإنما سيعلن الأمر لجمهوره بدافع الفرحة الحقيقية فقط.

العوضي أوضح خلال حديثه أنه لا يضع مواصفات محددة لشريكة حياته المستقبلية، بل يؤمن بأن الحب يأتي دون حسابات أو معايير مسبقة، لافتًا إلى أن تركيزه الحالي منصب بالكامل على تصوير مسلسله الجديد علي كلاي المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

المسلسل، الذي يواصل العوضي التحضير له بكثافة، يعد من الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني المقبل، إذ يتناول واحدة من أخطر القضايا المسكوت عنها في المجتمع وهي تجارة الأعضاء البشرية، في إطار درامي مليء بالتشويق والإثارة.

وكان آخر ظهور درامي للفنان أحمد العوضي في رمضان الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، الذي حقق صدى واسع بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم ميرنا نور، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، عصام السقا، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم وآخرين.

