عرض عربي أول لفيلم الشيطان والدراجة في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد جودة - القاهرة - قبل عرضه العربي الأول تعرف على قصة فيلم "الشيطان والدراجة" من مخرجته

ينافس الفيلم اللبناني الشيطان والدراجة للمخرجة شارون حكيم بمسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي. وكان قد فاز بجائزة الطلاب في مسابقة الأفلام الوطنية في عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي.

و تدور أحداث الفيلم حول ياسما الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا وتأتي من من زواج بين ديانتين مختلفتين وتستعد لطقوس التناول الأول لها. لكن عندما تستيقظ شهوتها، تبدأ طقوس مختلفة تمامًا، والفيلم مقتبس من قصة قصيرة كتبتها تمارا سعادة عام 2020.

و تروي بطريقة تخيّلية تجربة طفولة حميمة تتعلق باكتشافها لجسدها كفتاة صغيرة في إحدى القرى المسيحية في لبنان. تستكشف هذه القصة نوعين من البدايات: الانخراط في طقوس الديانة المارونية الكاثوليكية، والدخول إلى عالم المتعة الحسية.

وذكرت المخرجة في بيانها "الفيلم مليء بإشارات إلى الخصوصيات الاجتماعية والسياسية للبنان في مطلع الألفية، لكنها تبقى خلفية للأحداث لا محورًا لها.

القصة تركز على الثورة الداخلية لفتاة ممزقة بين جوانب مختلفة من ذاتها، من خلال موضوع حساس يتعلق باكتشاف الذات جنسيًا.

و باستخدام أسلوب إخراجي لا يكشف تفاصيل هذه التجربة الحميمة بل يلمح إليها، يجعلنا الفيلم نشعر بدلًا من أن نرى.

وقد جاء هذا الاختيار بدافع حرصي الشديد على عدم تسليع أو تجسيد أجساد المراهقين، وأيضًا لأن جوهر هذه المشاهد يكمن في العواطف التي تجتاح ياسما.

و ما تدركه ياسما من دون وعي هو أن النشوة الجسدية والنشوة الروحية تعكسان بعضهما البعض. يهدف الفيلم إلى أن يكون احتفاءً صادقًا بقدسية الحب والمتعة، في مواجهة ما تربّى عليه كثير من النساء والرجال من احتقار كل ما هو جسدي واعتباره دنسًا.

و يمنح الختام ياسما مساحة مرحّبة تستطيع منها بناء قدرتها على الصمود. تنتصر قوة الرغبة رغم القيود، ويختتم الفيلم بانفجار من التفاؤل والحيوية يستحضر تاريخ الشعب اللبناني: ستكبر ياسما وهي تختار حبها للحياة، والحرية الكامنة في داخلها كدليل ترشد به طريقها."

و تتعاون تمارا وشارون منذ لقائهما في فيلم شارون الأول الليلة الكبيرة عام 2019، وقد عملتا بشكل وثيق لتحويل القصة القصيرة إلى سرد سينمائي.

اختارتا معًا لحظات من النص الأصلي، وصاغتا مشاهد جديدة تتناسب مع لغة السينما.

كما أدت تمارا صوت ياسما البالغة في التعليق الصوتي للفيلم، لتقدّم منظورًا متأمّلًا وعارفًا يعمّق التجربة العاطفية للقصة.

و الفيلم من إخراج شارون حكيم وشاركت في تأليفه مع تمارا سعادة، بطولة ميليسا سكّر، كريستين شويري، روجر عازار، ماريا هيكتور، تاتيانا سكّر، وتصوير ليتيسيا دي مونتاليمبيرت ومونتاج كليمانس سامسون، وموسيقى مارك كودسي وأغياد غانم، وصوت راواد حبيقة، بينوا جارجون، وليونيل جوينون. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم، وقد فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الشباب بمهرجان Concorto السينمائي، وحصل على تنويه خاص في مهرجان ليالي البحر الأبيض المتوسط السينمائي، وشارك في عدة مهرجانات أخرى منها مهرجان لندن السينمائي BFI، مهرجان كوتيه كورت السينمائي، مهرجان Court-métrage السينمائي، مهرجان نامور للسينما الفرنكوفونية، ومهرجان سينيميد.