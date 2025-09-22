أروى تصدر أغنيتها اليمنية الجديدة "ليالي العشق" بتوقيع الموسيقار طلال

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فترة من الغياب نتيجة الظروف العائلية الصعبة، عادت النجمة اليمنية أروى إلى جمهورها بإصدار أغنيتها الجديدة "ليالي العشق"، وهي أغنية يمنية بامتياز غناء وعزفًا وتصويرًا، وفّرت من خلالها وعدها لمحبيها بإطلاق عمل يعكس جذورها الفنية.

الأغنية من ألحان الموسيقار د. طلال، كلمات طارش قطن، توزيع سيروس، إشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج عماد بسيل، وأصبحت متاحة الآن عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بفيديو كليب مميز أظهرت فيه أروى صورة مختلفة وجذابة، مؤكدة طاقتها الإبداعية وتجدد حضورها الفني.

و تعد أغنية "ليالي العشق" محطة مهمة في مسيرة أروى، حيث جمعت بين الإيقاعات الخليجية الرومانسية واللمسة اليمنية الأصيلة، من ألحان الموسيقار الكبير د. طلال، الذي يقدم أبدع الألحان، لتشكل عملًا فنيًا متكاملًا يليق بجمهورها في اليمن والخليج والعالم العربي.

ويبرز الكليب بصريًا بمشاهد جذابة وأنيقة، تعكس شخصية أروى القوية والفنية، مع التركيز على حضورها المميز وصورتها المتجددة، بعيدًا عن التركيز على الحداد أو الأحداث الشخصية الماضية، ليكون "ليالي العشق" انطلاقة جديدة تثبت من خلالها أروى قدرتها على تقديم أعمال مبتكرة ومؤثرة.

و إلى جانب إصدار الأغنية، حظيت أروى بتكريم خاص مؤخرًا خلال مشاركتها في مهرجان الإعلام الأول في بنغازي - ليبيا، حيث كانت إحدى الشخصيات البارزة التي ألقت كلمة وشاركت في محاضرة حول الفن والإعلام بين الأساليب الحديثة والتقليدية.

وقد شكّل هذا الحضور إضافة إلى مسيرتها، ورسالة واضحة بأنها فنانة لا تكتفي بتقديم الفن فقط، بل تواكب أيضًا التطورات الإعلامية والثقافية في المنطقة.

و مع هذا الإصدار، تعود أروى بقوة إلى الأضواء، بمصاحبة ألحان الموسيقار الدكتور طلال، مؤكدة أنها ما زالت واحدة من أبرز الأصوات في الخليج والعالم العربي، وقدمت لجمهورها وعدها بالاستمرار في تقديم أعمال تمزج بين الأصالة والحداثة.

لمشاهدة الفيديو كليب: