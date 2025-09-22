بفستان رمادي وتسريحة كيرلي.. هيدي كرم تثير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من أحدث إطلالاتها.

أحدث ظهور لـ هيدي كرم

وظهرت هيدي في الصور بفستان قصير باللون الرمادي، جاء بتصميم أنيق وعصري أبرز أنوثتها ورشاقتها، إذ اختارت إطلالة تتسم بالبساطة والرقي في الوقت نفسه.

إطلالة هيدي كرم

وارتدت هيدي كرم فستان قصير مع تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل على كتفيها، اكتفت بلمسات بسيطة من المكياج مثل أحمر شفاه بدرجات النود التي أضافت لمسة من الأناقة الراقيه.

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية اخري، تواصل هيدي كرم تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس”، المقرر عرضه على قناة ON خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري، حيث تعود مجددًا بشخصية رغدة التي قدمتها في الموسم الأول، ولكن هذه المرة بعد تحولات كبرى تضعها في قلب صراعات جديدة.

آخر اعمال هيدي كرم

وكان آخر اعمال هيدي كرم هو مسلسل "وتر حساس" الذي عرض مؤخرا عبر قناة ON، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

وأيضا ظهرت في مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.