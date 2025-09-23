ماجد المصري يتوج بجائزة أفضل ممثل دراما في مهرجان الفضائيات العربية عن "إش إش" ويواصل مسيرته الذهبية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الفنية المليئة بالنجاحات، حصد الفنان ماجد المصري جائزة أفضل ممثل دراما لعام 2025 من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16، وذلك عن أدائه المبهر في مسلسل "إش إش"، الذي نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ماجد المصري، الذي اعتاد أن يترك بصمة خاصة في كل دور يجسده، استطاع في "إش إش" أن يقدم شخصية مركبة مليئة بالتفاصيل، جعلت المشاهد يعيش معها لحظة بلحظة، وأثبت مرة أخرى أنه من القلائل الذين يملكون القدرة على خطف قلوب الجمهور بخبرة وموهبة استثنائية.

منذ بداياته وحتى اليوم، شق المصري طريقه الفني بثبات، فتنقل بين السينما والدراما ليؤكد حضوره كأحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تنوعًا في اختيار الأدوار. فقد لمع اسمه في العديد من الأعمال الناجحة مثل "آدم"، "مع سبق الإصرار"، "بحر"، و"الوجه الآخر"، قبل أن يطل العام الماضي بشخصية رجب الجريتلي التي رسخت مكانته كأحد أعمدة الدراما المصرية. واليوم يواصل النجاح من خلال "إش إش"، الذي شكل محطة فارقة في مشواره، وأثبت أن إصراره على التطوير الدائم هو سر استمراره في القمة.

الجائزة لم تكن مجرد تكريم عابر، بل جاءت لتؤكد على أن ماجد المصري أصبح مدرسة فنية قائمة بذاتها، يجمع بين الكاريزما والحضور القوي والقدرة على تجسيد الشخصيات بواقعية لافتة، ما جعله قدوة للجيل الجديد من الممثلين، ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى النجومية.

ويؤكد المقربون من المصري أن هذه الجائزة ما هي إلا بداية لمرحلة جديدة أكثر إشراقًا في مسيرته، خاصة مع تحضيراته لمشاريع درامية وسينمائية مرتقبة في العام المقبل، يتوقع أن تكون مفاجأة للجمهور وتضيف الكثير إلى رصيده الفني.



