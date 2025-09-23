دياب يتألق ويحصد جائزة أفضل ممثل عن شخصية "أسعد" في مهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في نسخته الجديدة، والذي شهد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام. وكان من أبرز لحظات الحفل تتويج الفنان دياب بجائزة أفضل ممثل عن أدائه المميز لشخصية أسعد في مسلسل قلبي ومفتاحه، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا تحت قيادة المخرج تامر محسن.

المسلسل شارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، أسامة أبو العطا، تقى حسام، وغيرهم. وقد لاقت شخصية دياب تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح إحدى أبرز محطات مسيرته الفنية مؤخرًا.

وعلى صعيد الأعمال المقبلة، يواصل دياب تصوير مسلسله الجديد بنج كلي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، والذي من المنتظر عرضه في موسم الأوف سيزون المقبل في إطار اجتماعي تشويقي.

أما في السينما، فيستعد دياب لبدء تصوير فيلم هيروشيما بمشاركة النجم أحمد السقا، والعمل من إنتاج أيمن بهجت قمر، ويضم نخبة من الأسماء اللامعة مثل ياسمين رئيس، حنان مطاوع، ناهد السباعي، عمرو عبد الجليل، هدى الإتربي، وعلاء مرسي.

يُذكر أن دياب كان قد شارك مؤخرًا في فيلم السرب مع أحمد السقا أيضًا، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر، والذي تناول واحدة من أبرز بطولات القوات الجوية المصرية في ضرب معاقل الإرهاب بدرنة الليبية، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم محمد ممدوح، شريف منير، أحمد فهمي، محمد فراج، كريم فهمي، وآسر ياسين.

