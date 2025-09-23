سحر ريد كاربت.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت مساء الاثنين فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الفضائيات العربية، حيث خطف النجوم أنظار الجمهور مع توافدهم على السجادة الحمراء في أجواء مليئة بالبريق والفخامة.

وكان الفنان ماجد المصري من أوائل الحاضرين بصحبة نجله، كما حضر النجم القدير رياض الخولي، وتبعهم عدد من أبرز نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية، بينهم أحمد العوضي، عصام السقا، أحمد عبد العزيز، والفنانة كارولين عزمي، إضافة إلى النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، وشارك أيضًا إيهاب فهمي وزوجته، والفنان إدوارد.

الحدث الفني الكبير يشهد حضورًا واسعًا من النجوم الذين حرصوا على الظهور بإطلالات مميزة، ليصبح ريد كاربت المهرجان لوحة مليئة بالأناقة والألوان، في انتظار الإعلان عن الجوائز وتكريم المبدعين الذين أثروا المشهد الفني بأعمال ناجحة خلال العام.

مهرجان الفضائيات العربية، الذي أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، يواصل في نسخته الجديدة الاحتفاء بصنّاع الفن والإعلام، وسط تغطية إعلامية موسعة وتفاعل جماهيري لافت.

