لقطات من حفل تكريم النجوم في الدورة الـ 16 بمهرجان الفضائيات العريية

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، المتميزين لعام 2025 حسب التصويت.

أبرز المكرمين



وشارك في تكريم نجوم الفن والإعلام الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان والناقد طارق الشناوي وكان ضمن المكرمين يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، صاحبة السعادة إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتيه ليلي، ملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار، عمرو يوسف، إيهاب فهمي، عصام السقا، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، كارولين عزمي، محمد شاهين، آية سماحة، محمد الشرنوبي، أنوشكا، روجينا، أكرم حسني، أحمد فهمي، صابرين، عمرو محمود ياسين، محمد دياب، أحمد عبد العزيز، كريم الشناوي، صابرين، أحمد غزي، إلهام علي، وغيرهم.

ومن الإعلاميين تامر أمين وشريف هلال، ريهام سعيد، سهير جودة، مفيدة شيحة، أسما ابرهيم، أحمد سعيد ميلاد أبي رعد.

وأعرب كافه المكرمون عن سعادتهما البالغة بتكريمهما في الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والذي يمثل تكريمه شيئا عظيمًا بالنسبة لهم وتقديرًا لأعمالهم.