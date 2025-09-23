القاهرة - محمد ابراهيم -

بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل موسيقار الشعب سيد درويش، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا فنيًا لطلبة مركز تنمية المواهب، يقام في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، على خشبة مسرح سيد درويش – أوبرا الإسكندرية.

في ذكرى رحيله.. الأوبرا المصرية تحتفي بسيد درويش في حفل فني بالإسكندرية



ويقام الحفل تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، بمشاركة فصل الباليه بإشراف هنا كامل، جنى خليل، وجومانة أمير، إضافةً إلى فصل البيانو بقيادة العازفة أميرة رفعت، وبمشاركة نغم هشام وأحمد شامل، بينما أعد الموسيقى إسلام رفعت، وقدم الدراما المسرحية محمد زناتي، وجاءت الرؤية الفنية والتصميم والإخراج للدكتور عصام عزت.

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج تابلوهات استعراضية مستوحاة من أجمل ألحان سيد درويش، منها: طلعت يا محلى نورها، دنجى دنجى دنجى، زوروني كل سنة مرة، يا ورد على فل وياسمين، والله تستاهل يا قلبي، مخسوبكو انداس، خفيف الروح، الحلوة دي، أنا هويت، وأهو ده اللي صار. ويشارك في الأداء مجموعة كبيرة من أبناء مركز تنمية المواهب.

عن موسيقار الشعب

وُلد سيد درويش عام 1892 في حي كوم الدكة بالإسكندرية، ورحل عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا، لكنه ترك إرثًا فنيًا عظيمًا جعله أيقونة خالدة في تاريخ الموسيقى العربية. تميز بإعادة صياغة التراث المصري في قوالب لحنية حديثة، وارتبطت ألحانه بالوجدان الشعبي والحياة اليومية، كما مزج بين الطرب الأصيل والموسيقى الأوروبية. وقد اشتهر بأغنيات ما زالت حاضرة حتى اليوم مثل: قوم يا مصري، الحلوة دي، أنا هويت، أهو ده اللي صار.

ويُعد درويش باعث النهضة الموسيقية في بدايات القرن العشرين، إذ حملت موسيقاه هموم الشعب وأحلامه، ما جعله يُلقب عن جدارة بـ “موسيقار الشعب”.