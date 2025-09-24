نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درية أحمد.. أيقونة البهجة التي جمعت بين الغناء والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والمطربة الراحلة درية أحمد، التي وُلدت في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 1923، واسمها الحقيقي حكمت أحمد حسن عُرفت بخفتها وصوتها المرح وطلّتها التي تركت أثرًا خاصًا في قلوب الجمهور، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه النسائية في الفن المصري منتصف القرن الماضي،ويبرز دوت الخليج دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لها.

البداية من المدرسة إلى الإذاعة

اكتُشفت موهبتها وهي لا تزال على مقاعد الدراسة، حين لفتت أنظار أحد أساتذتها بأناشيدها، فنصحها بخوض اختبار الإذاعة المصرية وبالفعل، اجتازت الامتحان عام 1941 أمام كبار الفنانين مثل كارم محمود ومحمد فوزي، لتصبح مطربة معتمدة تُطل بصوتها العذب على المستمعين.

من الغناء إلى السينما

ارتبط اسمها بالمؤلف والمخرج السيد زيادة، الذي كتب لها أغنيات ورشحها للسينما، لتبدأ مشوارًا جديدًا في التمثيل. ثم تزوجت من الموسيقار محمد عبدالسلام نوح وأنجبت الفنانة سهير رمزي، التي كانت سببًا في قرارها اعتزال الفن، إذ فضّلت التفرغ لتربيتها.

أدوار وأعمال تركت بصمة

قدمت في البداية أدوار الفتاة الريفية وبنت البلد، لكن نقطة تحولها كانت بدور "خضرة" الذي حازت من خلاله على البطولة المطلقة في عدة أفلام أبرزها: مغامرات خضرة (1950)، خضرة والسندباد القبلي (1951)، والعاشق المحروم (1954).

كما شاركت مع فرقة إسماعيل ياسين عام 1956 في المسرحية الكوميدية أنا عايزة مليونير. وبعد أكثر من عشرين فيلمًا، قررت إنهاء مسيرتها الفنية عام 1967.

تراث غنائي خالد

لم يكن التمثيل وحده سر نجاحها، بل تركت أيضًا مجموعة من الأغنيات التي لا تزال في ذاكرة الفن، مثل: عارف والعارف لا يعرف، علي يا علي يا بتاع الزيت، دلوني يا ناس دلوني، وخلاص يا قلبي خلاص.