رحمة أحمد تتصدر التريند بعد نقلها للمستشفى في حالة حرجة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة رحمة أحمد قائمة التريند خلال الساعات الماضية، بعد أن نُقلت بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات التجمع في حالة حرجة، إثر إصابتها بتضخم في الكبد وصل إلى مرحلة استدعت بدء العلاج الفوري داخل المستشفى.

الخبر أثار موجة من القلق الكبير بين جمهورها وأصدقائها وزملائها داخل الوسط الفني، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

آخر أعمالها على الشاشة

كانت آخر مشاركة درامية للفنانة رحمة أحمد من خلال مسلسل "الكابتن"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية كابتن طيار يُدعى حسام، يقع في خطأ غير مقصود أثناء إحدى الرحلات الجوية، ليجد نفسه بعد ذلك في مواجهة غير متوقعة مع أرواح بعض الركاب، التي تطلب منه المساعدة في إتمام مهام عالقة باعتباره الناجي الوحيد.

تفاصيل العمل الفني

مسلسل "الكابتن" عُرض في 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

شارك في بطولته بجانب رحمة أحمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وميمي جمال، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

