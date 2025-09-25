ليلة وطنية إستثنائية لأصالة نصري في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة فرحة وطن ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 95 تحت شعار "عزنا بطبعنا" التعبير الصادق عن ما نتميز به في طباعنا وهويتنا الوطنية، أقامت الهيئة العامة للترفيه من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى حفلًا كبيرًا.

أصالة نصري تحتفل باليوم الوطني السعودي 95

حصد دعمًا وترويجاُ كبيرين عبر حسابات معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت نتيجته ان نفذت تذاكره، أحيته "أيقونة الشرق" اصالة نصري على مسرح البواردي بمدينة شقراء، فكانت ليلة استثنائية قدمت فيها مجموعة من اشهر أعمالها التي جمعت ما بين الحس الوطني ومخاطبة العاطفة والوجدان. ِ



الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى استقبل اصالة عند وصولها مكان الحفل، وتوجها بعدها للقاء الإعلام والسوشيال ميديا فجاءت البداية ان ذكرت "برنامج الاغاني الذي اخترته للحفل يختصر التأثير السعودي على مسيرتي الفنية".

بعدها امتدحت جغرافيا المكان المتواجده به الحفل قائلة: "شو هالشقراء بتجنن.. شو هالناس الرايقة فيها وشو هالمكان الرائع اللي طيبة أهله ومحبتهم بتخلي اي فنان حاسس إنه وسط عيلته" والكلام ذاته اكدته بعد ذلك على المسرح امام الجمهور الحاضر، أو الذي تابع النقل المباشر للحفل الذي تزينت فيه صولا باللون الأخضر تيمنا بالمناسبة.على مدار أكثر من ساعتين ووسط تفاعل كبير، استمع الجمهور وتفاعل وصفق لنخبة من اروع أغاني مشوارها، بينها: (شكرا، اكتر، عقوبة، بنت أكابر، سبب فرحتي، سؤال بسيط) وغيرها الكثير.