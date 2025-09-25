نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد ينشر فيديو ساخر ويروج لأغنيته بالهزار والبرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روّج الفنان أحمد سعد لأحدث أغنياته المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة، لكن بطريقته الخاصة التي بات جمهوره ينتظرها في كل مرة يعلن فيها عن عمل جديد، حيث اختار أن يظهر بروح الدعابة المعتادة التي جعلته دائمًا قريبًا من متابعيه.

وظهر سعد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث بخفة ظل عن حالته الصحية، قائلًا: "تعبان جدًا وعندي برد جامد أوي، وهنزل أغنية كمان ساعة.. أوعى حد يسمعها عشان هيتعدي"، في جملة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه الذين تداولوا المقطع بكثافة مصحوبًا بتعليقات طريفة.

الجمهور تفاعل مع الفيديو بروح من الدعابة، حيث انهالت التعليقات ما بين الدعاء له بالشفاء العاجل وبين التعبير عن حماسهم للاستماع إلى الأغنية المنتظرة، خاصة أنه لم يكشف بعد عن تفاصيلها أو اسمها، مما زاد من عنصر التشويق.

ويواصل أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة نشاطه الفني بشكل ملحوظ، سواء من خلال الحفلات أو الأغنيات السينمائية والتلفزيونية، وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين حضورًا في المشهد الغنائي.

آخر أعمال أحمد سعد



جدير بالذكر أن آخر ما قدمه كان أغنية "أشرار" من فيلم "روكي الغلابة"، والتي حملت طابعًا مختلفًا من حيث الكلمات والأداء، ولاقت انتشارًا واسعًا عبر المنصات، حيث جاءت كلماتها لتعكس حالة من التمرد على المحيط السلبي والدعوة للابتعاد عن الأشخاص غير الجيدين.