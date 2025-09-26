لهذا السبب.... ياسر جلال يتصدر تريند جوجل

أحمد جودة - القاهرة - ياسر جلال يتصدر تريند جوجل بعد ظهوره داخل جهة حكومية وتكهنات حول مستقبله السياسي

تصدر اسم النجم المصري ياسر جلال محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما رصدته عدسات المتابعين داخل أحد المراكز الحكومية بمحافظة الجيزة، أثناء تقدمه بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وهي الوثيقة الرسمية المطلوبة في العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوثيقة موجهة إلى مجلس الشيوخ، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول احتمالية خوض ياسر جلال تجربة جديدة في مجال العمل النيابي أو السياسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة وتاريخ فني حافل.

وفي سياق متصل، يواصل الفنان ياسر جلال نشاطه الفني حيث بدأ بالفعل تصوير أولى مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، والذي يعد أول عمل درامي يدخل حيز التصوير استعدادًا للعرض في موسم رمضان 2026. ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ريهام الشنواني، يمنى طولان، محسن منصور، جوري بكر وآخرون.

وبينما ينشغل ياسر جلال حاليًا بتصوير مشاهده في أجواء مليئة بالحماس، يبقى ظهوره الأخير داخل المصلحة الحكومية هو الحدث الأبرز الذي تصدر محركات البحث، وجعل جمهوره في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان سيتجه فعلًا نحو خطوة جديدة خارج نطاق الفن.

