خالد النبوي يتألق في مهرجان عنابة ويهدي تكريمه لفلسطين

شهدت الجزائر واحدة من أبهى اللحظات الفنية والإنسانية، وذلك خلال فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث تم تكريم النجم المصري الكبير خالد النبوي ومنحه جائزة العناب الذهبي جائزة إنجاز الحياة، تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته الكبيرة في إثراء السينما العربية والعالمية. وقد جرى حفل التكريم على خشبة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بمدينة عنابة وسط حضور جماهيري وفني كبير.

وألقى خالد النبوي كلمة مؤثرة حملت في طياتها معاني الشكر والعرفان، حيث استهل حديثه بتوجيه الامتنان إلى أساتذته في مصر الذين كان لهم الفضل في تعليمه وتشكيل مسيرته الفنية، مشددًا على أنه لولاهم ما كان ليصل إلى هذه المكانة التي يحظى بها اليوم.

لكن النقطة الأبرز في كلمته كانت حديثه عن القضية الفلسطينية، حيث قال النبوي إن معاني البطولة والشرف والشجاعة والعزة والكرامة، تتجسد جميعها في الشعب الفلسطيني الذي يواصل منذ أكثر من خمسة وسبعين عامًا إثبات أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مؤكداً أن فلسطين كانت وستظل فلسطين مهما حاول البعض تغيير أسمائها أو هويتها.

وقد لاقت كلمته تفاعلاً واسعًا من الحضور الذين قوبلوا رسالته بالتصفيق الحار، لما حملته من صدق ومشاعر قوية تجاه قضية العرب الأولى. وجاء هذا التكريم ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها خالد النبوي كأحد أبرز نجوم مصر والعالم العربي، ليس فقط بموهبته الفنية، وإنما أيضًا بمواقفه الإنسانية والوطنية.

وبذلك يواصل النبوي حصد التقدير داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن الفن لا ينفصل عن الوعي بالقضايا الكبرى، وأن الفنان الحقيقي هو صوت أمته وسفير ثقافتها أينما كان.

